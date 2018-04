Sluiten van rookruimte in café is een 'schrikscenario'

Café Driewegen in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

In Café Driewegen hebben ze twee jaar geleden een flinke rookruimte gemaakt. "We hebben het café gehalveerd," vertelt eigenaar Cor de Witte "Dat werkt perfect. Het is gezelliger, want de mensen blijven binnen en we hebben geen problemen met de buren".

Een schrikscenario

De Witte is dan ook 'faliekant' tegen de sluiting van rookruimtes in de horeca. "Dit is echt een schrikscenario. Als ze hier 's nachts naar buiten gaan om te roken, houd ik het geroep op straat niet tegen. Ik vrees dus dat de buurt er veel overlast van zal krijgen," licht hij toe.

Financieel heeft het afschaffen van de rookruimte geen gevolgen voor het café. "Dat is geen ramp, die investering hebben we al terugverdiend. Maar voorlopig gaat 'ie nog niet weg. Die blijft totdat het echt moet," besluit Cor.