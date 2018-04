Ryan Ricks luistert goed naar zijn gevoel

Het vorige, titelloze album verscheen in 2012. Velen moeten gedacht hebben: waar blijft Ryan Ricks?

"Ik had wat problemen met mijn entourage. Een paar dingen klopten gewoon niet. Dat heeft veel tijd gekost. Ik kon mijn artiestennaam niet gebruiken en moest veel moeite doen om de touwtjes zelf in handen te krijgen. Dat is moeilijk geweest, vooral omdat je even niet verder kan. Vandaar dat ik nu een feestelijk album heb gemaakt om te vieren dat het gelukt is."

Vroeger had je Herb Alpert. Ik heb altijd de ambitie gehad om zo iemand te worden. Daar werk ik nu hard aan."" Ryan Ricks

Maar in de tussentijd heb je niet stilgezeten.

"De afgelopen jaren heb ik veel gespeeld op albums van andere artiesten (o.a. Marco Borsato, Nick en Simon), ik speel bij het Metropole Orkest en geef les op het Koninklijk Conservatorium. Het leukste blijft toch dit soort soloprojecten. Daar ga ik nu weer volop mee aan de slag. Daarnaast breng ik dingen uit onder m'n eigen naam."

Ryan Ricks te gast in De Muziekmiddag met Elias den Hollander (foto: Omroep Zeeland)

Wat is het verschil tussen Rik Mol en Ryan Ricks?

"Het is dezelfde persoon, maar onder 'Rik Mol' maak ik jazz-dingen, de hobbyprojecten. Dit album is het echte werk. Dit is het leukste. Ik speelde op een Schlagerfestival in België voor 14.000 mensen, een grote show met band en danseressen. Dat je met een trompet zo veel mensen blij kan maken, dat vind ik nog steeds ongelooflijk. Vroeger had je Herb Alpert. Ik heb altijd de ambitie gehad om zo iemand te worden. Daar werk ik nu hard aan."

Zijn er geen mensen in je omgeving die van je schrikken als Ryan Ricks?

"Het is echt hetzelfde. Ook op m'n Ryan plaat improviseer ik. Mensen hebben altijd wel met gefronste wenkbrauwen naar mij gekeken. Ik heb altijd jazz met pop gemixt. De improvisatie is het leukste aspect van jazz en voor mij maakt het niet uit waarop ik improviseer. Ik ben altijd overtuigd van wat ik zelf wil. Ik luister goed naar m'n eigen gevoel. Dat heb ik altijd gedaan. Ik probeer te doen waar ik zin in heb en dat pak ik zo goed mogelijk aan."

Ryan Ricks in de Muziekmiddag

Op C'est La Vie staat een sticker met The Trumpet Album Of The Year. Hoe zijn de reacties?"

"Dat heeft de platenmaatschappij erop geplakt. Er staat van alles op, van een Ottawan medley tot Il Silencio. Dat is al vaak gedaan, maar iedereen heeft er een gevoel bij. Het album is nog niet zo lang uit, maar in België begint het lekker te lopen. De commercial op tv is net begonnen. Het is een zomerse plaat. Dat was ook echt mijn insteek. Als ik de zaal inkijk, wil ik blije gezichten zien. De mix van feestelijk, mooi en af en toe een improvisatie vind ik geweldig."

Wat zijn je toekomstplannen?

"Mijn doel is om over een jaar of twee in de theaters te staan, een sfeer neer te zetten, waar van alles gebeurt ook naast de muziek. Uiteindelijk wil ik met een orkest spelen met een hippe sound, Het vorige album was meer easy listening. Live breng ik een mix met dit feestelijk repertoire."

De single Bailo Bajo La Luna is speciaal voor Rik geschreven: "Dat Spaanstalige dat heeft iets. Ik heb veel getoert in Zuid-Amerika, en ik hèb daar wat mee."