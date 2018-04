Tholen wil vervolg op proef met wasbare luiers

Wasbare luiers (foto: Milieu Centraal)

Wasbare luiers zijn beter voor het milieu dan wegwerpluiers. Het gebruik ervan vermindert het restafval bij gezinnen aanzienlijk, en helpt om het restafval te verminderen tot 100 kilo per persoon per jaar in 2020 en 30 kilo in 2030.

Behalve dat het flink scheelt in de hoeveelheid restafval, scheelt het gebruik ook in de portemonnee. De gemeente Tholen schat in dat het tot 500 euro kan schelen bij het eerste kind en bij een tweede kind een besparing van 1.250 euro.

Tijdens de proef testen gezinnen twee maanden lang het gebruik van wasbare luiers bij hun kinderen. Als deelnemers na de proef door willen gaan met het gebruik van de luiers kunnen ze ervoor kiezen om de luiers te kopen of te gaan huren. De gemeente neemt een derde van de kosten voor haar rekening.

Lees ook: