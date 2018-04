Vlissingen teleurgesteld: 'Herdenking Slag hoort hier en niet aan de overkant'

Slag om de Schelde (foto: Omroep Zeeland )

De Slag om de Schelde wordt volgend jaar - 75 jaar na dato - herdacht met militaire en culturele evenementen én een plechtige herdenking van de slachtoffers. De provincie heeft besloten dat die herdenking op zaterdag 31 augustus 2019 wordt gehouden in Terneuzen. De herdenking wordt georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, samen met de provincies Zeeland en Brabant en de Canadese en Poolse ambassade.

Maar niet in Terneuzen

Een mooie erkenning voor een historische gebeurtenis die lang onderbelicht is geweest, vinden alle betrokkenen. Alleen hoort de herdenking thuis in Vlissingen en niet in Terneuzen, vindt John Dooms van de Lokale Partij Vlissingen:

Jo de Ridder uit Vlissingen sluit zich bij Dooms aan. De Ridder heeft verschillende boeken geschreven over Vlissingen in de oorlog. Ook hij vindt Vlissingen een goede plek voor een grote herdenking. Al is zijn reacties iets genuanceerder:

De provincie heeft gekozen voor Terneuzen vanwege praktische redenen: groot theater, makkelijke verbinding met de boulevard. Maar ook omdat er in Zeeuws-Vlaanderen zwaar is gevochten en hier de start was van de Slag om de Schelde. Verder wil verantwoordelijk gedeputeerde Ben de Reu voor camera geen reactie geven.

