Brand in vakantiehuisje Bruinisse

Op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse heeft aan het einde van de middag korte tijd een brand gewoed in een vakantiehuisje. De brandweer was met meerdere bluseenheden ter plaatse.

Het aquadelta vakantiepark in Bruinisse (foto: Roompot) Volgens de Veiligheidsregio Zeeland ging het om een binnenbrand op de bovenverdieping van het huisje. Ten tijde van de brand waren er geen mensen aanwezig in het huis. Omdat er op het vakantiepark niet voldoende bluswater was, was er ook een waterwagen opgeroepen. Om 17.20 uur gaf de brandweer het sein 'brand meester'.