Onderdelen ingestort dak tankstation worden onderzocht

Als uit het onderzoek blijkt dat het dak is ingestort vanwege een onstabiele constructie, dan moeten alle daken van tankstations met dezelfde constructie worden gesloopt. Volgens de sloper gaat dat om ongeveer zeshonderd tankstations in heel Nederland.

Twee balken van het dak zijn geknapt waardoor het is ingestort. De oorzaak daarvan is onbekend. "Er is één pomp die echt gesneuveld is want daar is het dak bovenop gevallen. Maandag gaan ze kijken wat de rest van de schade aan de pompen en aan de brandstofleidingen is. Dan wordt alles nagekeken en gecheckt wanneer het tankstation weer open kan", zegt sloper Jan Bruinewoud.

Laatste sloopdag

Vandaag was de laatste sloopdag voor Bruinewoud. De slopers hebben eerst de tussenbalken weggehaald en daarna hebben ze de buitenbouw weggehaald. ''Het houtwerk is op de aanhanger geladen en dan hopen we alles mee te krijgen. Als dat niet lukt moet er nog een trailer worden ingezet die de laatste resten maandag ophaalt. We hebben de boel weggehaald en het dak is veilig nu", aldus Bruinwoud.

Onderdelen van ingestort dak van tankstation Selnisse worden onderzocht