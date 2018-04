'Walcheren, gun ons nu ook eens iets'

Het museum van Maas ademt de Slag om de Schelde. Poppen in de kleding van de Duitse, Poolse en Amerikaanse soldaten. Munitie en wapens gevonden op het land rondom zijn museum en bijzondere attributen: een peper en zout setje in de vorm van boer en boerin, met hakenkruis. Ook Maas ademt de Slag om de Schelde.

Hij reageert fel op de Vlissingse reactie: "Wij zijn jarenlang achtergesteld geweest, ook bij eerdere grote herdenkingen, die van 65 jaar, 70 jaar. Hier is zwaar, zeer zwaar gevochten, van man op man. Terneuzen is daarom een goede plek voor een grootscheepse herdenking."

'Samenwerking opzoeken'

Maas komt op voor zijn regio, maar zoekt ook samenwerking. "Laten we hier nu niet om gaan strijden. Laten we de samenwerking op zoeken en er samen volgend jaar een mooie herdenking van gaan maken."

Ook over de datum van de herdenking 31 augustus is Maas te spreken. "In de zomer zodat mensen van buiten Zeeland ook kennis nemen van de Slag om de Schelde. Want daar gaat het om erkenning van die Slag, nationaal. "