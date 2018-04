Hond waakt over kindergraven Goes

Vanaf vandaag waakt er een stenen hond over de kindergraven in Goes (foto: Iris van den Akker )

In het begin vonden Iris en Paul het moeilijk om na een bezoek aan het graf van Quinten de begraafplaats te verlaten. Ze hadden het idee dat ze Quinten "daar achterlieten op een grote begraafplaats".

Toen ze een begraafplaats in Delft bezochten, zagen ze dat daar een stenen waakhond waakt over de kindergraven. Dat vonden ze zo'n mooi idee dat ze besloten een crowdfundinsactie op te zetten om ook zo'n hond in de buurt van het graf van Quinten te krijgen.

Binnen twee weken hadden ze al de 800 euro binnen die nodig was om het beeld neer te zetten. Maar in al haar enthousiasme was Iris vergeten eerst toestemming te vragen bij de gemeente voor de plaatsing. "Ik heb het een beetje achterstevoren aangepakt, daar had ik niet bij stilgestaan. Totdat een vrouw mij vroeg of de gemeente het toch wel al wist."

'Gemeente kon er niks mee'

Daarop zocht ze contact met de gemeente om alsnog toestemming te krijgen, maar dat ging in eerste instantie niet zo makkelijk. "Ze konden er niks mee, want er waren helemaal geen regels die zo'n beeld verbieden, maar ook niet om zo'n beeld toe te staan", legt Iris uit.

Op aanraden van de ambtenaren schreef ze een brief naar de burgemeester om toestemming te krijgen. En die kreeg ze begin maart, amper twee weken nadat ze de brief had verstuurd. "Maar we moesten wel aan een aantal voorwaarden voldoen".

Zo moeten Iris en Paul het beeld zelf onderhouden, en mocht het in de uitstraling niet verwijzen naar een religie. En als het beeld in de weg staat, omdat de ruimte nodig is voor nieuwe graven, dan mag de gemeente het beeld verplaatsen. Ook als het beeld is verwaarloosd heeft de gemeente het recht om het weg te halen.

Uiteindelijk is gekozen voor een beeld met een bankje met daarop een labrador. "Dat is een trouwe hond en die ogen stralen troost uit."