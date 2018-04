Drie bedrijven gaan 'innovatief' windpark Borssele V bouwen

(foto: Omroep Zeeland)

Borssele V is door de overheid aangemerkt als een innovatiegebied. Dat betekent dat er bij de bouw al ver ontwikkelde technieken in de praktijk worden getest. Het is de bedoeling dat windparkbouwers van over de hele wereld in het windpark kunnen zien hoe de technieken in werkelijkheid uitpakken. De overheid wil hiermee een bijdrage leveren aan het goedkoper maken van de bouw van windparken op zee, en de concurrentiepositie van Nederland verbeteren.

Langer, minder onderhoud en goedkoper

Een voorbeeld van een nieuwe techniek die wordt gebruikt, is onder andere het montagesysteem. Door de mast op een andere manier te bevestigen op de fundering moet de windmolen langer mee gaan en zou die ook minder onderhoud nodig hebben.

Daarnaast moet een verbeterde coating de windmolen beter beschermen voor de invloeden van het zoute zeewater en het weer. Deze toepassing moet zich vooral gaan uitbetalen in het onderhoud, wat hierdoor goedkoper wordt.

Voor het testen van de innovaties krijgt Two Towers een subsidie van maximaal 15 miljoen euro. Voor de geleverde stroom krijgt het consortium maximaal 35 miljoen euro subsidie.

Oesters kweken

Omdat er in de omgeving van het nog te bouwen windpark niet wordt gevist met sleepnetten, leent het park zich uitstekend om daar nieuwe natuur te ontwikkelen. Om de aangroei te stimuleren, worden er oesterbanken aangelegd tussen de windmolens. Die banken voorkomen de erosie van de zeebodem.

Stenen moeten de stroming in het gebied en het omwoelen van de zeebodem beperken. Om het natuurherstel in de Noordzee een flinke duw in de rug te geven, zullen er ook oesters worden neergelegd in het gebied, zodat die zich kunnen vermenigvuldigen. Helaas voor de mensen die nu al likkebaardend zitten te lezen: de oesters mogen niet worden geoogst.

Het windpark moet in 2021 klaar zijn en levert dan 19 megaWatt aan energie. Dat is voldoende om 25.000 huishoudens van stroom te voorzien.