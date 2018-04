Tranen bij afscheid Patricia de Milliano

Politiek is haar grootste passie. Toch zet Patricia de Milliano vandaag na elf jaar een punt achter haar politieke loopbaan. Ze vertrekt vrijwillig en toch ook weer niet. "Als je je werk als politicus goed wilt doen, kost dat veel tijd. En die tijd heb ik niet meer", zegt een geëmotioneerde De Milliano.

Die tijd wil ik nu vrijmaken voor mijn moeder. Als ik daarmee wacht is ze er misschien niet meer. En zoiets kun je niet over doen." Patricia de Milliano, bij haar afscheid als lid van Provinciale Staten

Een jaar geleden werd ze samen met haar man Peter eigenaar van hotel De Eenhoorn in Oostburg. Daar komt bij dat ze ook steeds meer tijd nodig heeft voor de zorg van haar 84-jarige moeder, die ook in Oostburg woont. Voor haar politieke werkzaamheden moest ze een paar keer week op en neer rijden tussen Oostburg en Middelburg. Heen en terug ben je daar al snel twee uur per keer mee kwijt. "Die tijd wil ik nu vrijmaken voor mijn moeder. Als ik daarmee wacht is ze er misschien niet meer. En zoiets kun je niet overdoen."

De zorg voor haar moeder kan Patricia de Milliano niet langer combineren met haar politieke werk (foto: Omroep Zeeland)

Het vertrek uit de Zeeuwse politiek valt haar zwaar. Want in elf jaar tijd heeft ze veel moois meegemaakt. In 2007 kwam ze voor het eerst in Provinciale Staten. Vier jaar later werd ze door CDA-leden gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van 2011. Onder haar leiding bleef het CDA de grootste partij in Zeeland. De Milliano deed in 2012 ook een poging om voor haar partij in de Tweede Kamer te komen. Ze kreeg zesduizend voorkeurstemmen maar dat was niet genoeg voor een Kamerzetel.

Absoluut dieptepunt

Als absoluut dieptepunt in haar politieke loopbaan noemt ze het aftreden van gedeputeerde Kees van Beveren. Die stapte in april 2015 op nadat duidelijk werd dat er een tekort van ruim twintig miljoen euro was voor het aanleggen van de nieuwe Sloeweg. "Ik voelde me toen alsof er iemand gestorven was. Ik was er ziek van en voelde me schuldig, terwijl ik er niks aan kon doen. Ik had die Sloeweg niet bedacht!"

Nu ligt haar toekomst in het hotel in Oostburg. Daar doet ze haar best het de gasten zo naar de zin te maken dat ze na hun verblijf weer tevreden naar huis gaan. Wat dat betreft verandert haar leven misschien niet eens zoveel: "Want dat is eigenlijk ook in de politiek het geval. Als je je best doet en je bereikt wat, dan geeft dat ook een voldaan gevoel."