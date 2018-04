Groene Ster houdt kans op play-offs na zege

Groene Ster Vlissingen viert een doelpunt (foto: Paul ten Hacken)

De zege van Groene Ster kwam pas in tweede helft tot stand. De ploeg van trainer Samir Yaaqobi kwam op voorsprong door een goal van Salim Sandee, maar keek met de rust tegen een 2-1 achterstand aan.

Na de onderbreking brachten Josimar Pattinama, Hoessein Bouzambou en opnieuw Pattinama hun ploeg naar een 2-4 voorsprong. Watergras ging toen met een meevoetballende keeper spelen. Die powerplay leverde de aansluitingstreffer op, maar Achraf Laabich en Badr Belhadj zorgden ervoor dat de punten meegingen naar Vlisisngen: 3-6.

Play-offs

Door de zege staat Groene Ster nu op een zesde plek in de eredivisie. Ze hebben vier punten achterstand op ASV Lebo, dat vierde staat. Die plek is belangrijk, want de top-vier speelt in een knock-outsysteem om het landskampioenschap.

De eerste twee plekken zijn al vergeven aan Hovocubo en 't Knooppunt, maar zeven ploegen strijden nog om plek drie en vier, waaronder Groene Ster.