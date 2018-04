Deel dit artikel:











Politie ontdekt hennepkwekerij in flat in Middelburg

In een flat aan de Meanderlaan in Middelburg heeft de politie vrijdagavond een hennepkwekerij aangetroffen. In de woning werden 100 oogstrijpe hennepplanten en 143 hennepstekken gevonden.

Hennepkwekerij ontdekt in flat Middelburg (foto: Politie Zeeland) De politie heeft de woningbouwvereniging en de gemeente Middelburg gewaarschuwd. De bewoner van de flat is aangehouden en overgebracht naar Torentijd.