Weer twee titels Dujardin op Zeeland Outdoor

Op Zeeland Outdoor in Nieuw- en Sint Joosland heeft Charlotte Dujardin nog twee titels toegevoegd aan haar totaal. Vrijdag won ze in de kür op muziek van de klassen Intermediaire I en de Grand Prix goud. Het zilver in de Grand Prix ging naar de uit Westkapelle afkomstige Hans Peter Minderhoud.

Charlotte Dujardin is oppermachtig in Nieuw- en Sint Joosland (foto: Zeeland Outdoor International) Zeeland Outdoor International Uitslag Grand Prix 1. Charlotte Dujardin (Gbr) Mount St. John Freestyle 81.450% 2. Hans Peter Minderhoud (Ned) Zanardi 75.510% 3. Diederik van Silfhout (Ned) Expression 75.185% Chantal Nijpjes heeft in de Lichte Tour net geen eerste plaats kunnen De amazone uit Sint Laurens kwam net tekort om te tippen aan het percentage van de Britse Charlotte Fry, die het goud bemachtigde. Fry liep met haar paard Fendi T een percentage van 68.588. Nijpjes bleef met Checavara steken op 67.382 procent. De derde plaats was voor Jeffry Heijstek uit Nispen. Zeeland Outdoor International Uitslag Lichte Tour 1. Charlotte Fry (Gbr) Fendi T 68.585% 2. Chantal Nijpjes (Ned) Checavara 67.382% 3. Jeffry Heijstek (Ned) Bucks 66.471% Chantal Nijpjes op Checavara (foto: Dressuurstal Nijpjes)