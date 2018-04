Deel dit artikel:











Kloetinge heeft selectie voor volgend seizoen rond

Kloetinge heeft de selectie voor het seizoen 2018-2019 zo goed als rond. De laatste speler die toegevoegd is aan de selectie is Koen van den Berge. Hij komt over van Bruse Boys.

Jaap Esser gaat voor zijn zestiende seizoen bij de Kloetinge-selectie (foto: Ron Quinten) Zestien spelers van de huidige selectie blijven ook in de spelersgroep van volgend jaar. Daarnaast komen er drie nieuwe spelers bij. Dat zijn Nando Pijnenburg, Guus de Leeuw en dus Koen van den Berge. Er is ook nog ruimte voor één A-junior. Daarmee kan trainer Marcel Lourens beschikken over twintig spelers. Selectie Kloetinge 2018/2019 Vastgelegde spelers Mitchell Braafhart blijft bij Kloetinge Tom Wuyts blijft bij Kloetinge Jaap Esser blijft bij Kloetinge Timo Jansen blijft bij Kloetinge Jeroen de Jonge blijft bij Kloetinge Stefan Quinten blijft bij Kloetinge Roy Mulder blijft bij Kloetinge Thijs van den Dries blijft bij Kloetinge Valentijn van Keulen blijft bij Kloetinge Remco van Tiggele blijft bij Kloetinge Daan Esser blijft bij Kloetinge Xander van der Poel blijft bij Kloetinge Maarten van Vooren blijft bij Kloetinge Ramon Janson blijft bij Kloetinge Rutger van Rossum blijft bij Kloetinge Can Özgan blijft bij Kloetinge Nando Pijnenburg komt van GOES Guus de Leeuw komt van Yerseke Koen van den Berge komt van Bruse Boys