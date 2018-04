Deel dit artikel:











Peter Platschorre is eerste Heer van Borsele

Peter Platschorre uit Driewegen is vandaag benoemd tot de eerste Heer van Borsele. Hij keeg de prijs uit handen van burgemeester Dijksterhuis voor z'n jarenlange vrijwilligerswerk voor de watersportvereniging en de schutterij in Ellewoutsdijk. Ook verving hij jarenlang Sinterklaas als die het te druk had om naar Ovezande of Ellewoutsdijk te komen.

Peter Platschorre is de eerste Heer van Borsele (foto: Omroep Zeeland) De uitreiking vond plaats tijdens de de Peter Platschorre Classic, een fietstocht ter ere van de nieuwe Heer van Borsele. Bij Platschorre is vorig jaar de ziekte ALS geconstateerd. Om geld op te halen voor onderzoek naar de spierziekte hebben zijn dochter en zijn collega's van de politie een fietstocht van 85 km over Zuid-Beveland georganiseerd. Nieuwe onderscheiding De speld en oorkonde voor Dame of Heer van Borsele is een nieuwe vorm van waardering binnen de gemeente Borsele. De nieuwe onderscheiding vervangt de Bronzen legpenning, de Bronzen legpenning voor Sportkampioenen en het Chapeaubeeldje voor vrijwilligers. Deze drie onderscheidingen werden de laatste jaren niet of minder vaak uitgereikt. Borsele heeft nog meer onderscheidingen. Naast Koninklijke en provinciale onderscheidingen kent de gemeente nog de Gouden legpenning (met of zonder eretitel) en de Zilveren legpenning. Daarnaast is er nog de Ereloeres, een speciale carnavalsonderscheiding.