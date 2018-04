Deel dit artikel:











Tweede plaats Van de Ven in openingswedstrijd WK

Nancy van de Ven is bij de eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap motorcross op een tweede plaats geëindigd. De Vlissingse motorcrosser reed in het Italiaanse Pietramutra de hele wedstrijd in de voorste linies. De winst ging naar de Duitse Larissa Papenmeier.

Van de Ven rijdt in eerste manche naar (foto: Remco van Son Aubroeck) Van de Ven kende een erg goede start in Pietramurata en reed de eerste vier rondes aan kop. Daarna werd ze ingehaald door Papenmeier. De Vlissingse volgde lange tijd op de tweede plek, maar werd vlak voor het einde voorbij gereden door de Italiaanse Kiara Fontanesi. In de laatste ronde wist Van de Ven toch nog Fontanesi terug te pakken. Grand Prix Trentino Uitslag 1e manche tijd klassementspunten 1. Larissa Papenmeier 25.09'220" 25 2. Nancy van de Ven 25.23'555" 22 3. Amandine Verstappen 25.25'213" 20 Morgenochtend wordt de tweede manche gereden van de Grand Prix Trentino in Italië.