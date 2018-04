Hoek speelt gelijk tegen koploper Noordwijk

Rik Impens maakte zijn twaalfde competitietreffer (foto: Orange Pictures)

Acht overwinningen op rij waren er in evenveel wedstrijden voor Hoek in 2018. Een uitstekende reeks. Maar vandaag was er bezoek van koploper Noordwijk en die ploeg stond binnen dertig seconden op voorsprong. Nick van Staveren zette de bezoekers op 0-1. Niet veel later dacht Hoek op 1-1 te komen. Na een prachtige aanval rondde Thomas van Renterghem af, maar deed dat in buitenspelpositie. De gelijkmaker viel wel, één minuut voor rust prikte Sidy Ceesay de 1-1 binnen.

Ook in het tweede bedrijf waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Noordwijk-spits Emiel Wendt raakte tien minuten na de pauze de lat na een open kans. Een minuut later wist Rik Impens met zijn twaalfde treffer van het seizoen Hoek op voorsprong te zetten. Maar een kwartier voor tijd kwam de koploper opnieuw langszij. Brayen Brocker kopte de bal achter Hoek-doelman Jordi de Jonghe.

Beide ploegen gingen daarna voor de winst. Van Renterghem kreeg een grote kans op de 3-2, maar met een reflex behield Roy Rondeltap zijn ploeg op de been. In de slotfase waren de grootste kansen voor de bezoekers. Wendt kopte net naast en Huig van Duijn raakte nog de lat.

Stand

Door de puntendeling (2-2) blijft Hoek op acht punten van Noordwijk, maar ziet het op de ranglijst wel SteDoCo passeren.

Later vandaag zijn hier beelden te zien van de wedstrijd

Scoreverloop

0-1 Van Staveren (1)

1-1 Ceesay (44)

2-1 Impens (55)

2-2 Brocker (73)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van den Bergh, De Backer, Chergui, Van Renterghem, Verbrugge (Beshliaha/81), Verwilligen (Vitukynas/65), Impens, Leroy, Ceesay (Akindayini/65)