Bruse Boys lijdt zware nederlaag tegen Heerjansdam

Bruse Boys was met de zege tegen Brielle van afgelopen weekend vol vertrouwen afgereisd naar Zuid-Holland voor de uitwedstrijd tegen Heerjansdam. Toch kwamen de bezoekers van een oude kermis thuis na een snel doelpunt van Mike Sloof. Hij kopte een vrije trap binnen en liet doelman Rien Giljam, die begon bij absentie van de geblesseerd geraakte Jarno Kloet, kansloos. De ploeg van Marco Groeneveld probeerde de schade te repareren in de eerste helft, maar het was Heerjansdam dat opnieuw toesloeg. Ronald Ouwens was de maker van deze treffer, Omdat beide ploegen verder weinig creëerden, ging Heerjansdam met een comfortabele voorsprong de kleedkamer in.

In de tweede helft was Bruse Boys opnieuw een aantal keer gevaarlijk en dat resulteerde al snel in de aansluitingstreffer. Yarick Dorst kreeg een penalty mee van de scheidsrechter en maakte zo de belangrijke 2-1 voor zijn ploeg. Na de treffer probeerde Bruse Boys op zoek te gaan na de gelijkmaker, maar Ronald Ouwens dacht daar anders over. De aanvaller van Heerjansdam maakte ruim twintig minuten voor tijd de 3-1. De energie was eruit bij Bruse Boys en door een doelpunt van debutant Jeroen de Vries was het pleit helemaal beslecht. Yarick Dorst moest er in de blessuretijd nog af vanwege commentaar op de scheidsrechter.

Door de nederlaag van Bruse Boys staat het eenzaam onderaan. Concurrent SHO kende een goede middag en nam afstand van Bruse Boys op de ranglijst.

Scoreverloop

1-0 Mike Sloof (2)

2-0 Ronald Ouwens (30)

2-1 Yarick Dorst (51/p)

3-1 Ronald Ouwens (67)

4-1 De Vries (86)



Bijzonderheden

Bruse Boys-speler Yarick Dorst kreeg een rode kaart vanwege commentaar op de leiding (90).



Opstelling

Giljam, Ketting, Mats Willemse, Vroegindeweij, Koen van den Berge, Maaskant, Lindhout (Nieuwland/46, Pronk/76), Den Hollander, Dorst, Van 't Hof, Hoep