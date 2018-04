Deel dit artikel:











Kijk de uitzending van het Zeeuwse Kust Concert terug

Op zaterdagmiddag 7 april speelden vijftien artiesten in de studio van Omroep Zeeland nummers over de Zeeuwse Kust. Kijk de uitzending per uur terug.

13.00 - 14.00 uur 14.00 - 15.00 uur Jouw favoriet op Muziekfestival Hrieps Drie artiesten van het Zeeuwse Kustconcert maken kans op een optreden op Muziekfestival Hrieps. Jij bepaalt het door je stem uit te brengen op omroepzeeland.nl/stem. Het Zeeuwse Kustconcert is onderdeel van de Zeeuwse Top 40 die traditiegetrouw op Hemelvaartsdag wordt uitgezonden. Stemmen voor de Zeeuwse Top 40 kan van maandag 30 april tot en met woensdag 9 mei op de website van de Zeeuwse Top 40.