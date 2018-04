Oemoemenoe kan niet stunten tegen koploper Hilversum

Oemoemenoe (foto: Orange Pictures)

Oemoemenoe kwam al snel met 0-7 achter, maar de rugbyclub uit Middelburg kwam daarna knap langszij door een try. Toch werd het al snel duidelijk dat Hilversum naar Middelburg was gekomen voor de overwinning. Door een aantal try's te benutten, liep het uit naar een 7-40 ruststand. In de tweede helft was het spelbeeld ongewijzigd, maar kwam Oemoemenoe nog wel driemaal op het scorebord. Hilversum had echter een comfortabele voorsprong genomen en de zege kwam ook niet meer in gevaar.



De ploeg van trainer Herbert van der Waal verloor met 26-66 en blijft op de vierde plaats staan in de Ereklasse.