Winst voor Rick van Breda in Omloop van de Braakman

In het eerste deel van de ruim 180 kilometer lange koers werd het peloton mede door de harde wind uit elkaar getrokken waardoor er verschillende groepen ontstonden. Met nog honderd kilometer te rijden reed er een groep met dertig renners voorop in de koers.

Op 45 kilometer van de streep sprong een kopgroep van zes renners weg uit de grote groep. Dit bleek de beslissende groep te zijn want zowel Rick van Breda als Rick Ottema zaten in die ontsnapping mee. Later sloten daar nog zes renners bij aan waardoor de kopgroep uit twaalf renners bestond.

De leiders in de Omloop van de Braakman op een van de kasseistroken. (foto: Omroep Zeeland)

In de plaatselijke slotrondes rondom Philippine was het Rick van Breda die samen met Jaap Kooijman en Rick Ottema ten aanval trok. Daarna kwam hier nog een drietal renners waaronder Peter Schulting bij waarmee de finale was begonnen.

In de laatste kilometer plaatste Rick van Breda zijn laatste aanval voor de zege, zijn ploegmaat Peter Schulting sprong er achteraan waardoor er een één-tweetje ontstond voor Team Monkeytown. Rick Ottema van Alecto-Cyclingteam maakte het podium compleet in Philippine.