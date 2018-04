Sjoerd Zegers uit Middelburg is Zeeuwse voorleeskampioen 2018

Deze provinciale finale is onderdeel van de Nationale Voorleeswedstrijd die voor de 25-ste keer wordt georganiseerd door Stichting Lezen en de bibliotheken. De wedstrijd is bedoeld om te laten zien dat voorlezen leuk en belangrijk is. "Lezen is één van de basisvaardigheden van kinderen en volwassenen, dus als je dat kunstje heel vaak oefent dan gaat dat je ook beter af", zegt organisator Sjannie Mes-Meijs.

Spanning

Romy Wilhelm uit Zaamslag stotterde af en toe tijdens haar presentatie, maar was over het algemeen tevreden. "Ik maakte niet heel veel foutjes, dus het viel wel mee", zegt ze. Fleur Manneke uit Groede maakte wel een foutje door de spanning. "Ik heb twee keer hetzelfde stukje gelezen, maar mijn moeder zei dat het niet opviel", vertelt Fleur.

Voorleeskampioenschap 2018 in Middelburg

Naast basisschoolleerlingen deden ook drie studenten van de Pabo mee. Daarvan heeft Fabienne Floresse gewonnen. Zij gaat door naar het nationale Pabo Voorleeskampioenschap op 30 mei in Utrecht. Sjoerd Zegers gaat 23 mei naar Amstelveen waar wordt bepaald wie zich Nationale Voorleeskampioen 2018 mag noemen.