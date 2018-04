Deel dit artikel:











'Mensen denken dat er alleen maar terroristen wonen in Syrië'

In Hulst is een vreedzaam protest gehouden tegen het conflict in Syrië. De tientallen vluchtelingen willen aandacht vragen voor het leed in hun thuisland. Arabische muziek schalt door een speaker terwijl volwassenen en kinderen met Syrische vlaggen zwaaien. Wat er gebeurt in hun thuisland Syrië maakt hen verdrietig. Familie-leden zijn vermist of zitten in de gevangenis. Wat er met ze gebeurt is onduidelijk.

De tienjarige Mohamed Estaifi wil maar één ding: "Dat de oorlog stopt. Dan kunnen we weer terug naar huis." Organisatoren Mousa Abdullah en Omar Qabil vinden het belangrijk om te protesteren. "Dan weten mensen ten minste wat er aan de hand is in Syrië", vertelt Qabil. "Mensen denken dat er alleen maar terroristen wonen in Syrië, maar er wonen ook hele gewone mensen, zoals jij en ik. En juist die mensen zijn de slachtoffers van bombardementen." Wat meer begrip Met hun protest hopen de vluchtelingen op wat meer bewustzijn van de Zeeuwen. En ze open met de aandacht voor het probleem bij te kunnen dragen aan een oplossing. Want uiteindelijk willen ze allemaal maar één ding: dat de oorlog in Syrië eindigt.