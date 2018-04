Stomdronken man trapt agent tegen been (foto: Politie)

Portiers van het café hadden de politie gevraagd te helpen bij een lastige, dronken klant die anderen lastig viel. In eerste instantie verliet de man het café, maar keerde even later weer terug. De agenten hielden hem tegen en vroegen een legitimatiebewijs. De man vertelde dat hij niets bij zich had en toen hij vervolgens weer werd weggestuurd door de agenten begon de man tegen te werken. Hij werd met licht verzet aangehouden en moest vervoerd worden naar het politiecellencomplex.

Trap naar achteren

Daar aangekomen wilde een van de agenten de handboeien van de man losmaken. Hij wenste niet mee te werken. Toen de agent nogmaals probeerde om de handboeien af te doen gaf hij een keiharde trap naar achteren en raakte de agent vol op zijn bovenbeen. Hij bleef zich verzetten en is uiteindelijk met vereende krachten toch in een cel geplaatst. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.