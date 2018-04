Deel dit artikel:











Automobilist schept fietser in Middelburg

Op de Bierkaai in Middelburg is zaterdagavond een fietser geschept door een auto. De fietser is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Volgens omstanders kwam de auto met hoge snelheid aangereden. De bestuurder van de auto verklaarde dat juist de fietser een onverwachte beweging maakte en afsloeg zonder richting aan te geven. De fietser kwam op de motorkap en voorruit van de auto terecht. Die moest worden weggesleept. De politie doet onderzoek naar het ongeval.