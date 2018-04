Terneuzenaar slaat met fles en vernielt politiefiets

Politie (foto: Omroep Zeeland)

In de Lange Kerkstraat werden agenten rond 2.00 uur agressief benaderd door twee mannen. Eén van de agenten zette op een gegeven moment ter bescherming zijn fiets tussen hem en de mannen in. De mannen vernielden vervolgens de dienstfiets door er hard tegen te trappen. De agent voelde zich dermate in het nauw gedreven dat hij zijn pepperspray pakte en op dat moment wegliep.

Een van de twee mannen die de fiets vernielde, de 31-jarige Terneuzenaar, is later aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij vandaag verder gehoord wordt. De agent heeft aangifte gedaan van de vernieling van de dienstfiets en van bedreiging door de twee mannen. De identiteit van de tweede verdachte is bekend, de politie is op zoek naar hem.

Tegen de aangehouden man is nog een aangifte gedaan van mishandeling en bedreiging. Eerder op de avond zou hij een bekende van hem hebben mishandeld door hem met een fles op zijn hoofd te slaan en hem in het gezicht te stompen. Deze man, een 45-jarige Terneuzenaar, zou ook door de 31-jarige man zijn bedreigd.