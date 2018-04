Deel dit artikel:











Van de Ven opent WK-seizoen met vierde plek

Nancy van de Ven is het wereldkampioenschap motorcross begonnen met een vierde plek in de eerste Grand Prix. In Pietramutra (Italië) pakte ze vandaag tijdens de tweede manche een vierde plek. Gisteren was ze al tweede geworden.

Van de Ven opent WK-seizoen met vierde plek (foto: Remco van Son Aubroeck) Nancy van de Ven kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste Grand Prix. Van de Ven had een moeizame start, maar knokte zichzelf snel naar een vijfde plek. Aan de voorkant van de wedstrijd was de Canadese Courtney Duncan al weggereden bij de concurrentie, maar er ontstond een mooie strijd om plek twee. Van de Ven vocht met Larissa Papenmeier, Kiara Fontanesi en Amandinde Verstappen om die plaats. De vier motorcrossers gaven elkaar weinig toe. Omdat Van de Ven nog stuitte op een gestrande achterblijver werd Van de Ven uiteindelijk vierde achter Duncan, Fontanesi en Papenmeier. De Vlissingse motorcrosser kijkt met gemengde gevoelens terug op de eerste Grand Prix. "Vooraf had je hiervoor getekend, maar als je dan zo dichtbij het podium ben en je hebt gelijke punten dan baal je er heel erg van." Van de Ven, die dit voorjaar volop aan het revalideren was van een dubbele onderbeenbreuk, wilde de schade beperkt houden omdat ze nog niet 100 procent fit is. Dat is gelukt. Omdat de uitslag van de tweede manche doorslaggevend is bij een gelijk aantal punten haalde Van de Ven net niet het podium. WK Motorcross Algemeen klassement 1. Larissa Papenmeier Duitsland 45 2. Courtney Duncan Canada 40 3. Kiara Fontanesi Italië 40 4. Nancy van de Ven Nederland 40 5. Amandine Verstappen België 36