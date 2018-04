Deel dit artikel:











Gehavend Vlissingen onderuit tegen IFC

VC Vlissingen is er niet in geslaagd het thuisduel met IFC te winnen. Op sportpark 'De Irislaan' won de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht met 0-1. Door het verlies zakt de ploeg van trainer John Karelse naar de tiende plek in de hoofdklasse.

Trainer John Karelse van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken) Giovanni Siereveld, Daniel Jansen, Quincy Gooding, Roniël Uranie, Regilio Pinas, Ibrahim Eryürük en Joey Dos Santos waren er vandaag allemaal niet bij vanwege een blessure. Geraldi Geerman ook niet want hij was geschorst. Een gehavend Vlissingen kon geen vuist maken tegen het lager geklasseerde IFC. In de tweede helft kwam IFC op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Noël Goossens. In de rest van de wedstrijd kon Vlissingen niet meer aan de gelijkmaker komen. Door de nederlaag heeft de hoofdklasser nu al vier competitieduels op een rij niet gewonnen. Scoreverloop 0-1 Goossens (70) Opstelling Vlissingen Van Belzen, Milton Roemeratoe, Braafhart jr. (Ragut/53), Manuhuwa, Martien, Weeda, Renzo Roemeratoe, Bouzambou, De Kroo (El Hattach/68), Schalkwijk, Nyemb