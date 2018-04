GOES verslikt zich in Juliana'31

Rogier Veenstra (foto: Omroep Zeeland)

Zwakke eerste helft

De eerste kansen van de wedstrijd waren voor de bezoekers, maar Francis Kabwe Manengela en Sherief Tawfik hadden het vizier niet op scherp. De thuisploeg was heel wat efficiënter en kwam via Bob Rossen op een 1-0 voorsprong. Na een half uur spelen verdubbelde diezelfde Rossen de score. GOES probeerde het wel, maar het ontbrak voornamelijk aan de scherpte. Kort voor de rust sloeg de thuisploeg genadeloos toe en zorgde Sander de Jong voor de 3-0 ruststand.



In het tweede bedrijf ging GOES op zoek naar de aansluiting, maar Juliana'31 verdedigde compact. Halverwege de tweede helft besliste de ploeg uit Gelderland het duel en zorgde Daan Arms voor de 4-0. GOES gaf echter niet op en kwam kort na de tegentreffer op 4-1 door een treffer van Erwin Franse. De gasten drukten de thuisploeg ver terug en kwamen via een doelpunt van Ruben Hollemans op 4-2. Het slotakkoord was echter voor de thuisploeg. Jeroen Meijers benutte een strafschop en bepaalde de eindstand op 5-2.

Tweede competitienederlaag op rij

Promovendus GOES verliest voor de tweede keer op rij in de competitie. De ploeg verloor vorige week nog op eigen terrein met 0-1 van UDI'19.

Scoreverloop

1-0 Rossen (24)

2-0 Rossen (33)

3-0 de Jong (45+2)

4-0 Arms (66)

4-1 Franse (68)

4-2 Hollemans (86)

5-2 Meijers (90+5/pen)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker (Kroon/63), De Winter (van de Woestijne/72), Hollemans, Wolff (de Vlieger/63), Franse, Kabwe Manengela, Wissel