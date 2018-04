Tom Boere pakt snelheidsrecord met gele kaart (foto: Orange Pictures)

Slechts één keer eerder in de geschiedenis van de Eredivisie liep een speler sneller tegen een gele kaart aan. Dat was in 1992, toen Robert Molenaar namens FC Volendam al na zeven seconden in de fout ging.

Door de nederlaag tegen Feyenoord komt degradatie voor Boere en zijn FC Twente steeds dichterbij. Twente staat op de laatste plaats en het gat met Sparta Rotterdam, de eerstvolgende club in rang, is nu vier punten. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen in de Eredivisie.