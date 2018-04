Broedseizoen begonnen; honden aan de lijn

De boete bedraagt minimaal 95 euro voor een loslopende hond. Als de hond ook aan het jagen is, of al een dier of nest heeft gestoord of vernield, kan de boete hoger worden. Hondenbezitters reageren volgens boswachter Piet van Loon begripvol. "Het is beter voor de natuur en de vogels hebben nu broedseizoen, dus dat moet je een beetje in acht houden", aldus een van de hondenbezitters in het natuurgebied.

Grondbroeders

Volgens Van Loon kan een loslopende hond in deze periode snel veel schade aanrichten. Zo kan de geur van de hond achterblijven op een kalf van een hert. Dan kan de moeder het kalf al verstoten. Voor vogels zoals kieviten die hun nest op de grond maken is het risico van loslopende honden ook groot volgens Van Loon. "Op het moment dat er een hond losloopt en die komt zo'n nestje tegen, dan is het maar de vraag wat er van zo'n nest overblijft."