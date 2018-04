Zeeuwse handbalhoofdklassers eindigen seizoen met zege

Delta Sport/EMM in het seizoen 2017/2018 (foto: Website Delta Sport/EMM)

Delta Sport/EMM moest met 32 doelpunten verschil winnen om Helius voorbij te steken in de eindstand en beslag te leggen op de tweede plaats die recht geeft op promotie naar de Tweede divisie. Het startte ultra-aanvallend en dat leverde een wedstrijd vol goals op, maar het kwam niet tot het gewenste resultaat. De teller stopte bij 43-24. elf doelpunten te weinig om Helius te passeren. Bij Delta Sport/EMM namen Thijs van Splunder, Nico Yuen en de broers Tim en Mick Vleeshouwer afscheid. Trainer Leon Luijsterburg na de wedstrijd: "Het is jammer om promotie te missen op doelsaldo, maar we wisten vooraf dat 32 doelpunten een hele moeilijke opgave zou zijn, alles moet dan eigenlijk goed vallen. Uiteindelijk ben ik gezien ons seizoen niet ontevreden."

Orion-GSC

Voor Orion/GSC stond enkel de eer nog op het spel in de laatste wedstrijd van het seizoen. De negende plaats stond al vast, waardoor er zonder druk gespeeld kon worden tegen hekkensluiter Oliveo. Orion/GSC won eenvoudig met 36-14. In Heinkenszand namen oudgedienden Remco Potter en Jean-Marie Toubiana afscheid, zij zetten beiden een punt achter hun carrière. Voor Toubiana was het een slot in mineur; hij kreeg na vijf minuten een rode kaart. Ook trainer Jos Aertssen vertrekt bij Orion/GSC, zijn opvolger is nog niet bekend.