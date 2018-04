Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal zondag 8 april

Grote nederlaag voor GOES: Juliana'31 was met maar liefst 5-2 te sterk voor de ploeg van Rogier Veenstra. GOES raakt de tweede plaats in de Hoofdklasse B kwijt. Ook VC Vlissingen verliest; IFC won met 0-1 door een treffer Noël Goossens, het passeert de Vlissingers in de stand. Vlissingen won in 2018 pas twee van de negen competitiewedstrijden.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

GOES heeft een slechte dag tegen laagvlieger Juliana'31. Het loopt tegen een 5-2 nederlaag aan en ziet de kansen op promotie weer slinken. VC Vlissingen weet voor de vierde keer op rij niet te winnen, het verliest met 1-0 van IFC. Lees ook: GOES verslikt zich in Juliana'31

Gehavend Vlissingen onderuit tegen IFC Door de nederlaag van GOES wordt het gepasseerd door Halsteren, IFC klimt over VC Vlissingen. 2e klasse E

Zeelandia Middelburg verliest van Sarto en blijft op de zevende plaats. 3e klasse A

Philippine wint van HVV'24 en blijft in de race om het kampioenschap. Het staat nog op de vierde plaats, maar heeft minder wedstrijden gespeeld dan de concurrentie. Breskens verliest op eigen veld van UVV'40. 4e klasse A

Clinge profiteert van het puntverlies bij de concurrentie met een zege in de topper tegen ODIO. Het neemt afstand van METO en loopt twee punten in op Grenswachters, dat gelijkspeelde tegen STEEN. 5e klasse A

Spektakel in Schoondijke: de thuisploeg wint met 6-4 van koploper NVS. Vogelwaarde en Biervliet winnen wel en voeren de druk op de lijstaanvoerder op.