GOES versterkt zich met Roycel James

Hoofdklasser GOES heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Roycel James uit Vlissingen. De verdediger komt over van Halsteren, dat uitkomt in dezelfde klasse las de ploeg uit Zuid-Beveland.

Roycel James op archiefbeeld in actie voor Vlissingen (foto: Paul ten Hacken) James vertrok vorig seizoen bij Vlissingen en speelde dit jaar dus voor Halsteren. De verdediger zal de vijfde nieuweling zijn bij de ploeg van trainer Rogier Veenstra. Eerder werd al bekend dat Ruben Besuyen, Jerreau Manuhuwa, Steve Schalkwijk en Mart de Kroo naar GOES zouden komen.