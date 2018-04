Jeu de boules voor bikkels: spelen door weer en wind

Het jaarlijkse strandtoernooi is inmiddels traditie. Mensen komen uit Duitsland, België, Overijssel maar natuurlijk ook uit Middelburg om mee te spelen. "Het is heerlijk hier op het strand", vertelt Miranda Vreeke, die bij de vereniging in Middelburg hoort. "Het is toch anders dan anders. Normaal gesproken staat we in een hal. Op het zand moet je toch anders gooien."

De deelnemers spelen door weer en wind hun spelletje jeu de boules (foto: Omroep Zeeland)

Het weer viel zondagochtend tegen: terwijl heel Nederland kon genieten van lenteweer, was het in alleen in Zeeland druilerig, regenachtig en grijs. Maar de deelnemers hebben daar niets van gemerkt. "Of het nu regent, sneeuwt, of er ijs ligt of de zon schijnt, wij spelen door", aldus Dirk de Valck, Belgisch jeugdcoach. "De één heeft meer last van de kou dan de ander, maar we laten ons er niet door tegenhouden."