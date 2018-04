Deel dit artikel:











Man rijdt met kind in auto tegen gevel na politieachtervolging

Een 21-jarige man uit Terneuzen is na een achtervolging met de politie tegen een garage op de kruising van de Axelsestraat met de Dokweg in Terneuzen tot stilstand gekomen. In de auto zat ook een kleuter, een kind van zijn vriendin. Beide inzittenden bleven ongedeerd.

Man probeert te ontsnappen aan politie en ramt garage (foto: Omroep Zeeland) Agenten herkenden de bestuurder zondag rond 17.00 uur tijdens een surveillance als iemand zonder rijbewijs. Toen ze hem wilden aanhouden, ging hij ervandoor. Op de kruising van de Dokweg en de Axelsestraat, negeerde hij een rood stoplicht, waardoor hij in botsing kwam met een andere auto. Hij raakte de macht over het stuur kwijt en ramde een verkeerslicht. De auto kwam tot stilstand tegen een garage. Verdovende middelen Na een bloedtest op het politiebureau bleek dat de man onder invloed van verdovende middelen was. Niemand raakte bij het ongeluk gewond. Het vijfjarige kind is kort na het incident herenigd met zijn vader. De auto is total loss en de garage bij de woning raakte zwaarbeschadigd. Ook het verkeerslicht en de andere auto kwamen er niet zonder schade vanaf.