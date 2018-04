Zeeland wordt wakker: hond aan de lijn, jeu de boules en achtervolging eindigt tegen garage

Man probeert te ontsnappen aan politie en ramt garage (foto: Omroep Zeeland)

Mislukte ontsnapping

Een 21-jarige man uit Terneuzen is na een achtervolging met de politie tegen een garage in Terneuzen tot stilstand gekomen. In de auto zat ook een peuter, een kind van zijn vriendin. Beide inzittenden bleven ongedeerd.

Lees ook:

Een hond aan de lijn op Westerschouwen (foto: Omroep Zeeland)

Broedseizoen, honden aan de lijn!

Staatsbosbeheer controleert de komende maanden strenger op loslopende honden in natuurgebieden. Normaal gezien krijgt een baasje met een loslopende hond eerst een waarschuwing, maar tijdens het broedseizoen wordt zo'n overtreding gelijk beboet.

Lees ook:

De deelnemers spelen door weer en wind hun spelletje jeu de boules (foto: Omroep Zeeland)

Jeu de boules by the Sea

Het heeft een beetje een stoffig imago, maar het is een sport voor echte bikkels: jeu de boules. Honderden mensen verzamelden zich op het strand in Zoutelande om een balletje te gooien. Weer of geen weer.

Lees ook:

Lammetjes in de wei bij 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner-Hoog via Omroep Zeeland Flickr)

Weer

Vanochtend kan met mist of nevel beginnen. Verder is er vandaag veel bewolking. Vooral aan de Noordzee kan het de hele dag grijs of mistig blijven. Hiernaast is lokaal soms een bui mogelijk. Vanmiddag wordt het temperatuurverschil behoorlijk groot. Het wordt 12 of 13 graden aan zee, tot lokaal 20 graden in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind. Vanavond en komende nacht blijft een bui mogelijk.