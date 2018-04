Huis en auto beschadigd na burenruzie in Tholen

De Kotterstraat in Tholen. (foto: Google Maps)

Volgens de politie sluimerde het burenconflict al langer en mondde het gisteravond uit in een ruzie tussen meerdere bewoners van de Kotterstraat. De verdachte vernielde onder andere de ruiten van de auto en het huis. Hij is overgebracht naar het politiecellencomplex. De vernielde auto is weggesleept door een takelbedrijf.

De traumahelikopter die rond hetzelfde tijdstip in Tholen landde, had niets met het incident in de Kotterstraat te maken. De helikopter landde vanwege een medisch incident in een straat verderop.