Vrouw mishandelt man in woning Goes

Een 38-jarige vrouw is gisteravond in een huis in Goes aangehouden voor zware mishandeling van haar partner. Ze zou haar man met een voorwerp hebben geslagen. Eerder meldde de politie dat het om een steekincident ging.

De politie heeft de vrouw gearresteerd. Ze zit vast. (foto: HV Zeeland) Het incident gebeurde rond 18.20 uur in een woning aan de 's Heer Hendrikskinderenstraat. Volgens de politie gaat het om huiselijk geweld. De 38-jarige vrouw uit Halsteren zou haar partner met een voorwerp hebben geslagen. Ze is aangehouden en wordt vandaag verhoord. De gewonde man is door ambulancemedewerkers naar het ziekenhuis gebracht. Enkele weken geleden zou de vrouw haar partner ook al hebben gestoken. De man heeft aangifte gedaan.