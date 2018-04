Deel dit artikel:











Vrachtwagen verliest houten schotten op A58

Een vrachtwagen is vanochtend op de A58 tussen afrit Yerseke en Rilland houten schotten verloren. Daardoor ontstond er een file van acht kilometer in de richting van Bergen op Zoom. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

De houten schotten worden van de weg getakeld. (foto: Ricardo Kievit) Het ging om houten schotten van drie bij drie meter groot. Het opruimen duurde tot ongeveer 9.00 uur. Doordat één rijstrook werd afgesloten, ontstond er een flinke file. Weggebruikers moesten rekening houden met een vertraging van 46 minuten De houten schotten zijn drie bij drie meter groot. (foto: Ricardo Kievit)