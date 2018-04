'Zeeuwen hebben helemaal niets aan nieuwe treinverbinding met België'

De Belgiëlijn is vanaf vandaag een feit. Met een intercity vanuit Amsterdam over de hoge snelheidslijn naar Antwerpen en Brussel. Mooi voor de reizigers uit de Randstad, maar minder mooi voor de Zeeuwen. Want wie bijvoorbeeld vanuit Vlissingen naar Antwerpen wil, moet nu in Roosendaal én in Breda overstappen. Daarmee wordt de reis niet alleen langer, maar ook duurder.

Vanuit Roosendaal rijdt alleen nog een stoptrein naar Antwerpen. Iets sneller, maar je moet dan wel 10 stops voor lief nemen. Als je bijvoorbeeld van Breda naar Antwerpen Centraal wilt, dan kan de reis vanaf vandaag in de helft van de tijd. Dan sta je in 33 minuten in de binnenstad van Antwerpen. "Maar vanuit Zeeland hebben we helemaal geen voordeel met die nieuwe lijn", zegt Gerda Spaander van reizigersorganisatie Rover, afdeling Zeeland. "De reis duurt langer omdat je via Breda moet, en je moet er ook nog meer voor betalen."

Rekenvoorbeeld

Als voorbeeld nemen we het traject Vlissingen - Antwerpen Centraal. Tot en met 8 april duurt deze reis per intercity (buiten de spits) 1 uur en 53 minuten, met 1 overstap in Roosendaal. Vanaf 9 april duurt dezelfde reis 2 uur en 23 minuten. Je reist dan via Breda, en je moet twee keer overstappen. Eerst in Roosendaal en dan in Breda.

Stoptrein

Er is een alternatief: in Roosendaal de stoptrein nemen. Dan neem je eerst de intercity van Vlissingen naar Roosendaal, die reis duurt 1 uur en 2 minuten (buiten de spits). Daarna neem je in Roosendaal de stoptrein naar Antwerpen Centraal. Over dat stuk doe je 47 minuten waardoor de hele reis wat korter wordt dan met de intercity via Breda. Je moet wel tien extra stops voor lief nemen.