'Tankstation Selnisse vanmiddag weer open'

Sloop tankstation Selnisse (foto: Omroep Zeeland)

Vanochtend zullen er reparatie- en vervangingswerkzaamheden aan de pompen worden verricht, vertelt woordvoerder Yvonne Hoddenbach van Total. "Een deel kan gerepareerd worden, een ander deel moet vervangen worden." Of alle pompen in gebruik kunnen worden genomen, moet in de loop van de ochtend duidelijk worden.

Woordvoerder Total: "Als dat goed verloopt, kunnen we vanmiddag open."

Oorzaak nog niet bekend

"Als dat goed verloopt, kunnen we vanmiddag open." Waardoor het dak is ingestort, is nog niet bekend. Hoddenbach: "De verwachting is dat het nog enkele weken gaat duren voordat we exact weten wat er gebeurd is." Het tankstation gaat zonder dak open. "Er is niet iets als een noodluifel voorzien, dus op dit moment is er geen dak."

