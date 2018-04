Pushen en flatsen bij hockeyclub Rapide

Bestuurslid Koen Verstraeten van Rapide vertelt over de geschiedenis van de club en het nieuwe kledingplan, waardoor de vereniging veel aan uitstraling gewonnen heeft. Volgens Verstraeten is zijn clubs sinds de verhuizing naar het nieuwe complex in 2010 flink gegroeid. Ab Klaeysen is al sinds 1983 betrokken bij de vereniging. "Dat is begonnen toen mijn zoon helaas op hockey ging. Helaas ja, want ik had er helemaal niets mee", vertelt Klaeysen. "Nu is dat wel veranderd hoor. Ik heb van alles gedaan bij Rapide en ben zelfs trainer van het eerste herenteam geweest."

Presentator Jan-Jaap Corré krijgt training van Mark-Jan de Jonge (foto: Omroep Zeeland)

Presentator Jan-Jaap Corré krijgt training voor zijn battle van trainer Mark-Jan de Jonge van Rapide. Daarbij komen het pushen en het flatsen voorbij. Het scoren van twee strafcorners is de eindopdracht van deze week. Jeugdspelers Jeroen van den Manacker en Roosmarijn Nijman laten zien dat ze de sport al goed onder de knie hebben en clubicoon Frank van Campenhout vertelt over zijn verleden bij Rapide. Van Campenhout speelde in het verleden nog op natuurgras, waar even daarvoor voetballers slidings op hadden gemaakt. Ook speelde hij een hoofdrol in één van de kampioenschappen die het herenteam behaald heeft.

De keeper van een hockeyteam moet met veel bescherming het veld op (foto: Omroep Zeeland)

De uitleg over de sport komt deze week van Zoë de Bruin. Zij laat ook zien wat een keeper allemaal aan moet ter bescherming tegen harde schoten.

