Gereformeerde gemeente Kruiningen zoekt verder naar nieuwe dominee

De gereformeerde gemeente in Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

De gereformeerde gemeente in Kruiningen heeft sinds vijf maanden geen predikant meer omdat dominee Bredeweg na een hoogoplopend conflict de gemeente verliet. Hij stichtte al snel na zijn vertrek de Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen. Een deel van de gereformeerde gemeenteleden ging met hem mee. Dit zorgde voor een kerkscheuring.

Tekort predikanten

Op dit moment zijn zo'n vijftig gereformeerde gemeenten op zoek naar een predikant, zo blijkt uit de website gergeminfo.nl. Dat is een derde van het totaal aantal gereformeerde gemeenten in ons land. Het aantal vacante gemeenten is een stuk groter dan het aantal beschikbare predikanten. Dit zorgt ervoor dat kerken soms langere tijd geen eigen predikant hebben.

Het ligt voor de hand dat de kerkenraad van de gereformeerde gemeente Kruiningen over enige tijd opnieuw een beroep op een predikant zal uitbrengen. Maar gezien het predikantentekort kan het even duren voor de positie in Kruiningen gevuld kan worden.

Lees ook: