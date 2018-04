Katinka Polderman wint Willem Wilminkprijs voor beste kinderlied

Katinka Polderman (foto: Sharon Willems)

In Snapje? wordt met videoclips in twee minuten aan de hand van ezelsbruggetjes een basisprincipe of basisregel uitgelegd aan kinderen. Het liedje 'Kilo, pond en ons' legt uit hoeveel pond er in een kilo gaat en hoeveel gram een ons is.

"Ik ben er echt superblij mee", vertelt Katinka Polderman in de radio-uitzending Zeeland wordt wakker. "Het is zo'n eer. Het is toch een pluim in je kont dat ze dit het beste kinderliedje van het afgelopen jaar vinden." Zelf was de cabaretière niet bij de uitreiking, Kenny B nam de prijs in ontvangst. Die bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van vijfduizend euro, waarvan drieduizend voor de tekstschrijver, duizend voor de componist en duizend voor de vertolker.

"Het is echt een tekstschrijversprijs en dat vind ik heel eervol", zegt Polderman. "Van alle dingen waar mijn vak uit bestaat, vind ik de teksten heel belangrijk. Daar probeer ik zo goed mogelijk voor te zorgen." Het liedje versloeg zeventig andere inzendingen.

Katinka Polderman legt het ezelsbruggetje in haar liedje uit

Polderman vindt dan ook dat zangers en zangeressen meer aandacht aan hun teksten zouden moeten besteden. "Soms staan er zinnen die er alleen maar staan omdat ze rijmen," zegt Polderman, "dat vind ik niet de bedoeling van een lied. Je kan wel iets zeggen wat al honderd keer eerder is gezegd, maar zeg het dan op een nieuwe manier."

Polderman schrijft vaker liedjes voor de internetserie Snapje?. Zoals dit liedje waarin ze uitlegt wat het verschil is tussen hooi en stro: