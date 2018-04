Toeristenseizoen is in aankomst, topdrukte bij de Zeeuwse strandwacht

Robert van de Weg is al twaalf jaar hoofd-strandwacht bij Stichting Strandexploitatie Veere. De stichting heeft zo'n vijfendertig kilometer strand in beheer. Van Vrouwenpolder tot Dishoek en daar moet nog het een en ander gebeuren. "We zijn nu de toiletunits aan het plaatsen. Die moeten ook aangesloten worden op het water en op het riool. Met al die units zijn we al gauw een hele dag zoet."

Een drukke maand

Dat is een van de vele klussen, want de maand april is voor de strandwacht een drukke maand. "Alles komt tegelijk: de huisjes moeten geplaatst worden, er moeten loopplanken komen, prullenbakken, er zijn aanmeldingen voor de strandwachten, we zijn bezig met de EHBO-cursussen, er is nog een hoop administratief werk en zo kan ik nog wel even doorgaan."

De prullenbakken worden geplaatst (foto: Omroep Zeeland)

De strandwacht laat zich niet gek maken. "Kijk eens om je heen. We werken midden in de natuur. Prachtig toch?" De lat wordt wel hoog gelegd. Het strand moet pico bello in orde zijn, zeker bij Oostkapelle.

Schoonste Strand

In het achterhoofd van Robert zit namelijk naast het vele werk, ook de verkiezing van Het Schoonste Strand van Nederland. "We hebben al twee keer gewonnen en we willen dit jaar ook weer graag voor de titel gaan." Of dat lukt, horen we begin juni. De winnaar wordt bepaald via inspecties van de ANWB en door stemmen van het publiek.

