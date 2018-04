'Afschaffen van OV-chipkaart op veerboot is tegen de afspraken'

B tag is niet handig en tegen de afspraken, zegt Rover (foto: Jan Daniƫls | Verzeeuwigd)

De provincie heeft vanwege kosten ervoor gekozen vanaf 1 mei een nieuw vervoersysteem in te voeren, de b tag. Rover is daar niet over te spreken. "Mensen komen met de trein of bus aan op het veerplein, gebruiken dan hun ov chipkaart. Vervolgens moeten ze voor een klein stuk een andere kaart gebruiken en daarna weer verder met de ov chip. Dat werkt verwarrend."

'Mensen willen één chipkaart'

Volgens Vonk zijn er nog wel wat andere plekken waar de chipkaart niet gebruikt kan worden, al worden dat er volgens hem steeds minder. "Op Texel komt de OV-chipkaart bijvoorbeeld ook terug, op verzoek van de mensen daar." Vonk zegt dat hij de zaak gaat aankaarten bij de Provincie Zeeland.

Verder vragen ook verschillende politieke partijen in Zeeland opheldering over de b-tag. Zo is het CDA in Terneuzen kritisch over de invoerdatum van 1 mei. Volgens de partij is dat veel te snel, onder meer omdat er nog veel onduidelijk is, bijvoorbeeld over hoe hoog de kosten zijn zullen zijn voor vervoer met scooter en fiets op de boot of over wat er verandert voor mensen met een jaarabonnement.

Niet handig

Ook de PvdA-fractie in Provinciale Staten vindt het invoeren van een apart systeem niet handig. Ralph van Hertum pleit voor een 'masterplan' voor de veerboot waarin alles goed staat beschreven. "Wat willen we nu met de boot, voor wie en tegen welke prijs? Die discussie kunnen we beter voeren in plaats van elke keer kleinere discussies over kosten en vervoerssystemen."

Verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas heeft gezegd nog deze week met antwoorden op deze vragen te komen.

