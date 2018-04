Handtekeningen tegen nieuwe Lidl in Heinkenszand

De inwoners van de dorpen zijn onder meer bang voor de leefbaarheid. Want als steeds meer mensen naar de Lidl in Heinkenszand gaan voor inkopen, zo denken ze, zal de Attent in hun dorp misschien wel verdwijnen. Maar ook voor mensen die geen vervoer hebben, kan dat een probleem worden. "Want wat moet je dan, als je even een boodschap wil doen in Heinkenszand?"

Omzetdaling

Eigenaar van de Attent in Borssele Jan Krijger is bang voor het voortbestaan van zijn winkel. "Een onderzoeksbureau heeft berekend dat we, de vier eigenaren van de winkels, zo'n 15 tot 20 procent van onze omzet zullen kwijtraken. Nou dat zou wel eens het einde van ons voortbestaan kunnen zijn."

Lees ook: