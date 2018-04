Huisartsen zoeken dringend opvolgers, 'Kom toch naar Zeeland!'

De meeste jonge huisartsen die op de beurs worden aangesproken, zien Zeeland niet zitten. Familie en vrienden wonen er te ver vandaan en het is moeilijk om een goede baan te vinden voor partners. De meesten zien Zeeland ook als een uithoek. Waarnemend huisarts Bastiaan Koutstaal uit Leiden: "Ik hou van de stad. Uiteraard heb je in Zeeland ook steden... Maar ja..."

De provincie noodgedwongen verlaten

Huisarts Rianne Wisse komt uit Zeeland maar heeft de provincie noodgedwongen verlaten. "De baan voor mijn man is echt een probleem. Hij wil niet elke dag twee uur in de auto zitten om in Randstad te komen en terug." Nu wonen zij in Amersfoort.

Help! Meer dan 116 huisartsen gevraagd! Dertig procent van de huisartsen in Zeeland is zestig jaar of ouder. Zij zullen de komende vijf jaar met pensioen gaan. Dat zijn 58 huisartsen. Maar omdat jonge huisartsen niet meer de ouderwetse zware baan van zestig uur in de week zien zitten, zijn per vacature eigenlijk twee tot twee-en-een-half huisartsen nodig. En dus moeten er meer dan 116 huisartsen voor Zeeland worden gevonden. Op Walcheren zijn de meeste huisartsen nodig. Daar is nu 44 procent van de huisartsen zestig jaar of ouder. In Zeeuws-Vlaanderen is dat 28 procent. Het probleem is daar minder nijpend, omdat er meer aanwas is van huisartsen uit België.

Wat het daarbij niet makkelijker maakt is dat in veel Zeeuwse praktijken de huisarts nog alleen werkt en dat spreekt huisartsen in opleiding vaak minder aan dan een praktijk met personeel. En vaak zit in de Zeeuwse praktijken nog een eigen apotheek. "Dat levert extra regels en administratieve rompslomp met zich mee en daar zit ook niet iedereen op te wachten", zegt Afinus Baas, huisarts in Burgh-Haamstede.

Hij is op de beurs aan het zoeken naar een opvolger voor hemzelf. Bezorgd is hij nu niet. "Nog niet echt, maar ik heb wel zoiets van: binnen vijf of tien jaar moeten er wel mensen komen. Want anders heb je twee keuzes: óf je gaat langer door en dat moet je dan zelf ook nog op kunnen brengen, óf de praktijk stopt en dan heeft een dorp gewoon geen praktijk meer."

Folders

Om dat doemscenario te voorkomen deelde de Zeeuwse delegatie op de beurs folders over Zeeland uit aan de vierduizend bezoekers van de beurs. "Er is genoeg te doen in Zeeland, en dat willen we met de folder laten zien," zegt huisarts Jacorine Meerman uit Kloetinge. "Natuurlijk het strand en wat je hier nog meer kunt vinden." Zo staan er ook foto's in van een zeilboot, de oude Middelburgse binnenstad en van het Nazomerfestival.

Folder om huisartsen voor Zeeland te interesseren (foto: Omroep Zeeland)

Op andere gedachten gebracht

Een enkele jonge huisarts wordt door de Zeeuwse actie wel op andere gedachten gebracht. "Een gebied als Zeeland, daar kom je niet iedere dag", zegt Marjelein Dekker, waarnemend huisarts in de gemeente Kaag en Braassem. "Dus daar moet je echt een keer gaan waarnemen of meedraaien om te zien wat het eigenlijk inhoudt." Eigenlijk dacht zij meer aan Drenthe of Groningen, maar Zeeland zou voor haar misschien ook weleens een optie kunnen zijn.