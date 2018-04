'Het is een mooi systeem, je gaat er helaas niet beter van voetballen'

Vroomen is al langer met het systeem bekend. "Ik ben er nu zo'n twee jaar intensief mee bezig", vertelt hij, "De hartslagwaardes tonen hoe fit je bent, wat een inspanning doet en in hoeverre de trainingsomvang geschikt is voor een voetballer. Zo heeft een jongere speler bijvoorbeeld meer rust nodig dan een speler met meer ervaring."

Toen Vroomen adviseerde om met hartslagmeters te werken, was trainer Dennis de Nooijer meteen enthousiast. "Ik heb goed contact met Eduard, waardoor we dit perfect kunnen uitvoeren. Je gaat er natuurlijk niet beter door voetballen, maar je krijgt wel een beter beeld van elke speler. Ik vind het dus alleen maar mooi dat we hiermee kunnen werken."

Ook trainer Dennis de Nooijer is voorstander van het voetballen met hartslagmeters (foto: Omroep Zeeland)

Cijfers liegen niet

Speler Dennis Tukker ziet vooral voordelen. "Een hartslagband zit niet altijd fijn, maar ik vind het mooi dat we door deze metingen exact kunnen zien wat we hebben gedaan tijdens een training", verklaart de verdediger. "Cijfers liegen niet, dus het kan alleen maar bijdragen aan onze ontwikkeling als voetballer."

Eduard Vroomen houdt de waardes van de spelers nauwlettend in de gaten op zijn iPad (foto: Omroep Zeeland)

Vroomen houdt zowel tijdens trainingen als wedstrijden de hartslagwaardes van de spelers nauwlettend in de gaten. Hij hoopt dat andere clubs zijn voorbeeld volgen. "Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar je hebt als club natuurlijk wel mensen nodig die weten hoe het werkt. Je moet immers iets met die testen kunnen doen. Het is belangrijk dat je de cijfers kunt interpreteren."

Wanneer dat lukt, is het cijfermateriaal volgens Vroomen enorm waardevol. "Sinds dat wij met dit systeem werken, hebben we toch veel minder blessures. Natuurlijk ligt dat voornamelijk aan de manier van trainen, maar dit cijfermateriaal kan daarbij dienen als hulpmiddel."